Portugal no radar das grandes produções audiovisuais

Circula o rumor de que a aldeia histórica de Monsanto será um dos cenários para as filmagens de "House of the Dragon" a prequela da série da HBO "A Guerra dos Tronos". A notícia foi avançada pelo Jornal do Fundão e até agora ninguém a desmentiu. O segredo é a alma do negócio e, neste caso, o silêncio vale mesmo ouro.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;