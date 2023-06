Quando a ciência se torna perigosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os avanços da ciência trazem sempre discussões éticas e, às vezes, pesos de consciência aos inventores das tecnologias que mudam a História da Humanidade. Recentemente, um grupo de investigadores na área da Inteligência Artificial assinou uma carta aberta onde alertou para o perigo desta tecnologia para a civilização. Esta semana, o Parlamento Europeu avançou no sentido de regular esta matéria. No passado, outros cientistas também chamaram a atenção para o "lado negro" das suas criações e o perigo de caírem nas mãos erradas. O caso mais conhecido é o do físico Einstein, que escreveu uma carta ao Presidente dos EUA Franklin Roosevelt, em 1939, a avisá-lo que os nazis estavam a construir uma bomba atómica.