Quando o apelido conta mais que o currículo

Para João Cotrim de Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal, é mais fácil aplicar uma “cultura de mérito” numa empresa privada do que pública. Mas as empresas familiares são uma realidade diferente. Na maioria dos casos, o apelido e o sangue conta mais do que o currículo. Rui Miguel Nabeiro não tem dúvidas: se não fosse neto do comendador, não seria CEO da Delta Cafés

