Queremos mesmo ler livros politicamente corretos?

Os escritores Enid Blyton, Roald Dahl, Agatha Christie ou Ian Fleming não escaparam à chamada cultura de cancelamento nos países anglo-saxónicos. Várias editoras estão a publicar novas edições dos seus livros substituindo termos como “gordo”, “feio” ou “gay”. Tudo em nome do respeito pelas diversas sensibilidades do mundo de hoje. Numa altura em que decorre a Feira do Livro de Lisboa, os editores garantem que o movimento ainda tem pouca expressão em Portugal. Mas já chegou ao mercado.

