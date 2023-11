Raquel Castro: “A paisagem sonora transformou-se num franchising”

Raquel Castro ouviu muitas cantigas, lengalengas e histórias do antigamente. Foi há 20 anos, a propósito de um projeto de recolha de tradição oral que a levou a percorrer zonas remotas do país. Percebeu então que as pessoas não estavam habituadas a ser escutadas. Percebeu também que os lugares tinham uma identidade sonora bem marcada. Começou a estudar essas paisagens feitas de som e a investigar a área de ecologia acústica, que postula uma cidadania sónica - a escuta é acima de tudo um acto político. Foi a pensar nisso que a investigadora e realizadora lançou o Invisible Places, simpósio sobre "som, urbanismo e sentido de lugar", e o festival de arte sonora Lisboa Soa (assim como a série "Soa" e um filme com o mesmo nome). Em 2021, foi nomeada curadora da rede Sound Art in Public Spaces e é hoje presidente do World Forum for Acoustic Ecology.