É uma clara aposta de algumas marcas. Os relógios híbridos começam a fazer parte dos seus catálogos. É o que sucede com a Frédérique Constant, que surge com o seu primeiro relógio híbrido: o Hybrid Manufacture 3.0. Nele, a marca combina três tecnologias únicas: um movimento de manufactura, funções inteligentes e um calibre analítico, para criar o primeiro modelo Hybrid Manufacture 3.0. Não admira: a inovação é, há muito, um dos valores mais importantes da Frédérique Constant.Desde o início, em 1988, até aos dias de hoje, a marca tem sublinhado constantemente o seu desejo de inovar e de apresentar sempre produtos de alta qualidade. O grande investimento na inovação tem como propósito desenvolver relógios criativos e com excelentes recursos técnicos. Todos os anos, a marca adiciona produtos diferentes à sua colecção, e 2018 não é excepção.Agora faz questão de sublinhar que a marca é a primeira a combinar um calibre mecânico de manufactura com a funcionalidade "smartwatch".O novo modelo, Hybrid Manufacture da Frédérique Constant, criado consoante os princípios da relojoaria clássica e com actualizações de técnicas do século XXI, combina a relojoaria mecânica de garantia "Swiss Made" com a funcionalidade "smartwatch" num relógio de estilo clássico.O Hybrid Manufacture, de 42 mm, combina três tecnologias únicas dentro da relojoaria suíça: a manufactura, as funções inteligentes e o movimento analítico. A manufactura está presente no calibre híbrido FC-750, um movimento desenvolvido, produzido e patenteado pela Frédérique Constant.No que diz respeito à parte mecânica, o FC-750 é um calibre automático com data, ajustável pela coroa localizada às três horas. Está equipado com corda automática e disponibiliza as funções de horas, minutos, ponteiro dos segundos central, contador de data às seis horas. Possui autonomia de 42 horas.A parte electrónica do FC-750 assegura as funções inteligentes do relógio como, por exemplo, a monitorização da actividade, sono, a análise do desempenho do calibre mecânico. Estas funções inteligentes são visíveis no relógio no mostrador às 12 horas e também através da "Hybrid App".A conexão entre o relógio e a "Hybrid App" é feita através do botão localizado no lado esquerdo da caixa do relógio, por bluetooth. Refira-se que cada relógio Hybrid Manufacture é entregue com uma caixa de especial, de madeira, que dispõe de um carregador removível para a funcionalidade electrónica do "smartwatch"; e uma caixa rotativa que carrega a mola principal no movimento mecânico. O carregador removível pode ser retirado para viajar. O relógio Hybrid Manufacture pode ser também carregado em qualquer lugar, através de um cabo USB, sem ser necessária a caixa.Bell & Ross apresentou agora o BR-Bird, uma máquina voadora com linhas invulgares, e ao mesmo tempo os dois novos relógios Racing Bird, inspirados neste mesmo avião. No fundo, representam a paixão de sempre da marca pelo universo da aviação. Afinal, a aventura da Bell & Ross começou num "cockpit", com a concepção de relógios inspirados directamente nos instrumentos de voo e na época áurea da aviação. Esta área de investigação ajudou a marca a criar máquinas diferentes, com base na busca pela velocidade e pelo desempenho: a mota B-Roquet, em 2014; o supercarro Aero GT, em 2016; o Bellytanker, em 2017, e agora o BR-Bird. O BR-Bird, criado por Bruno Belamich, co-fundador e director criativo da Bell & Ross, enquadra-se nas premissas. Esta identidade associada a velocidade e desempenho é evidente no design dos relógios Racing Bird, tanto no de três ponteiros como no cronógrafo. Estes relógios partilham as suas opções estéticas com o avião de competição, particularmente o código de cor: o mostrador é branco, como a fuselagem do avião. Os números, o aro, o contador do cronógrafo e a bracelete são azuis, como a empenagem e os elementos decorativos que marcam as linhas aerodinâmicas do BR-Bird. O ponteiro dos segundos central, os pormenores no mostrador e o forro do bracelete em couro são laranja, como a cor que realça as informações mais importantes dos instrumentos de voo. O toque final é dado pela silhueta do avião no fundo e na base do ponteiro dos segundos (na versão de três ponteiros) e no contador dos segundos (na versão de cronógrafo). Com um fundo em aço de 38,5 mm para o BRV1-92 e de 41 mm para o BRV2-94, ambas as versões são alimentadas pelo movimento mecânico de corda automática.