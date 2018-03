Relógios: Nova dimensão do tempo

A

O 5.º elemento Na MB&F criam-se máquinas. Que têm tudo que ver com a relojoaria. Agora surge uma escultura mecânica maior que a soma das suas partes: o denominado Fifth Element. Uma espécie de estação meteorológica mecânica como as que eram comuns no século XX antes de o tempo estar disponível numa app do telemóvel. A lógica, como acontece muitas vezes no universo das propostas da MB&F tem que ver com elementos da ficção científica, sobretudo com o universo dos óvni. Foi agora apresentada na Baselworld. É uma estação meteorológica intergaláctica permitindo leituras do tempo mesmo quando a energia desaparece. Tem quatro elementos vindo do mundo dos óvni (relógio, barómetro, higrómetro e termómetro), que se combinam com um piloto "alien" que permite criar uma entidade que é maior do que a soma das suas partes, o quinto elemento (Fifth Element).

O fundador da MB&F, Maximilian Büsser, sempre admirou a estações meteorológicas do século XX, e agora decidiu criar o seu próprio modelo. Como sempre, o resultado é uma arquitectura fascinante, que é muito mais do que um relógio. Refira-se que este Fifth Element está apenas disponível em três edições limitadas de 18 peças cada, em preto, prata e azul. Estamos perante mais uma das confluências de fantasias com elementos do imaginário clássico dos óvnis, seja na sua versão de filmes ou livros ou mesmo obras de banda desenhada, algo que foi muito popular durante as décadas de 1950 e 1960. A realização final deste projecto está a cargo da conhecida L'Epée 1839. Uma obra de arte.

A. Lange & Söhne é conhecida pelo rigor clássico dos seus relógios. E isso é visível nos modelos que vai colocando no mercado. Agora está disponível o Triple Split, o primeiro cronógrafo mecânico do mundo com ponteiros rattrapante capazes de comparar tempos cronometrados durante várias horas. Além disso ponteiros de recuperação adicionais nos totalizadores das horas e dos minutos tornam possível calcular tempos intermédios e de referência até uma duração de 12 horas. Com um totalizador de minutos com ponteiro rattrapante saltitante e um totalizador das horas com ponteiro rattrapante deslizante, o Triple Split multiplica o espectro de medida da função rattrapante por um factor de 24. Esse aspecto permite cobrir muitas mais aplicações interessantes e diversificadas: por exemplo, o Triple Split pode comparar tempos de diferentes provas desportivas. Mas pode igualmente registar os tempos de eventos que comecem consecutivamente, como os voos de ida e regresso de longa distância. Por sua vez, durante a cronometragem de tempos adicionais podem ser medidas parcelas de tempo adicionais.Concebido numa edição limitada a somente 100 exemplares, o Triple Split está dotado de uma função "flyback" que actua sobre os três pares de ponteiros do cronógrafo. Graças a essa função de retorno instantâneo, os ponteiros do cronógrafo podem ser recolocados a zero e reiniciados instantaneamente ao pressionar-se o botão inferior mesmo durante uma cronometragem em curso. A cor do mostrador cinzento bem estruturado em prata maciça combina cromaticamente de modo ideal com a caixa em ouro branco de 18 quilates e com 43,2 milímetros de diâmetro. Os três ponteiros rattrapante em aço azulado destacam-se claramente dos ponteiros rodinados do cronógrafo. Tanto os ponteiros afectos à apresentação do tempo como os indicadores aplicados das horas em bastão são feitos em ouro rodinado. Os ponteiros das horas e dos minutos são dotados de revestimento luminescente. O calibre de manufactura L132.1 é um movimento totalmente novo que foi desenvolvido para se distinguir significativamente do calibre L001.1 que equipa o Double Split.