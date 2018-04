Relógios: Tempo de rock

Poesia Numa altura em que se vão criando relógios de tamanhos robustos para o público feminino, a Rado apresenta-nos um produto carregado de tradição e memória. No fundo, esta proposta da marca é poética e extremamente feminina, com uma clara abordagem de "back to basics". Este True Thinline Diamonds representa a feminilidade despojada até ao essencial. O mostrador deste pequeno relógio de pulso de 30 mm é rodeado por um aro reluzente, e os índices foram substituídos por cintilantes diamantes. A construção em cerâmica de alta tecnologia branca é o garante da durabilidade deste relógio de silhueta extremamente fina. Há aqui algo de poético num conceito extremamente básico.

Recorde-se que a Rado é uma marca conhecida globalmente, famosa pelo seu design inovador e pelo uso de materiais revolucionários para criar alguns dos relógios mais resistentes e duradouros do mundo. Desde o seu início em Lengnau, na Suíça, a Rado sempre teve um espírito pioneiro, com a filosofia: "Se podemos imaginar, podemos fazer", um lema que hoje se mantém verdadeiro. Este True Thinline Diamonds insere-se nesse universo criativo. Tem uma caixa em cerâmica de alta tecnologia branca com tratamento de plasma polido, construção monobloco, sendo o verso de caixa em titânio. Tem um vidro de safira curvado e é resistente à água até uma pressão de 3 bar (30 m). O mostrador é de esmalte branco pérola, jubilé com 12 diamantes.

A música é um sinal dos tempos. E é uma influência contínua no mundo da relojoaria. Não surpreende por isso que a Raymond Weil surja com uma nova edição limitada do Freelancer AC/DC. Que não se destina a fascinar apenas os fãs deste grupo australiano que, nas últimas décadas, tem criado um verdadeiro culto musical.Este relógio faz parte dessa irmandade latente entre a música e a alta relojoaria. Este novo produto da série The Music Icons da Raymond Weil, o Freelancer AC/DC Edição Limitada, um tributo aos lendários membros do Corredor da Fama do Rock, AC/DC, faz parte desse conceito. O relógio incorpora o movimento Calibre RW1212 desenvolvido internamente, permitindo aos observadores visualizarem o balanço oscilante de "Alternating Current/Direct Current" dentro do relógio. E apresenta sinais de design subtis inspirados pela conhecida banda de rock.Medindo 42 mm de diâmetro, o Freelancer AC/DC Edição Limitada ostenta um aspecto muito visível de ser um relógio para um consumidor masculino. Revestido de um tratamento luminescente, os sinuosos ponteiros das horas e dos minutos articulam o tempo num diálogo bem conseguido. Para reforçar a atitude rock'n'roll do relógio, as horas estão assinaladas com números espalhados. O mostrador preto possui um padrão texturizado que lembra os gráficos do raio de alta voltagem dos AC/DC. Ele fica adjacente à tipografia icónica dos AC/DC nas 12 horas. As fortes credenciais do rock são reafirmadas através da pulseira em couro preta, adornada com o logótipo dos AC/DC.Além da sua proeza estética, a Edição Limitada do Freelancer AC/DC numerada e de 3000 peças é dotada de movimento interno de corda automática, o Calibre RW1212. Cada edição limitada do Freelancer AC/DC é apresentada numa caixa de relógio especialmente desenhada e o respectivo certificado de autenticidade.A colaboração com a Raymond Weil marca uma fantástica oportunidade para os AC/DC se juntarem a outros grandes artistas da música, como é o caso dos The Beatles, David Bowie e Frank Sinatra, que já colaboraram com a luxuosa relojoaria suíça. A marca continua a usar a música como a sua principal inspiração para o design do produto e para o marketing da marca em todo o mundo. Ela selecciona cuidadosamente os seus parceiros da música com base em pontos de contacto muito específicos.Pertencendo ao privilegiado círculo de negócios familiares independentes, a Raymond Weil cria relógios elegantes e refinados para homens e mulheres. Fundada em 1976, a empresa é conduzida agora por Elie Bernheim, neto do fundador que deu nome à empresa.