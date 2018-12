Ricardo Neves-Neves: “O absurdo consegue abordar as coisas sem a vaidade da civilização”

“Quando meti as minhas brincadeiras tontas no teatro, comecei a ser levado a sério”, conta o actor e encenador Ricardo Neves-Neves, que fundou há dez anos o Teatro do Eléctrico. O seu projecto mais recente é a adaptação e encenação, em conjunto com Maria João Luís, da obra “Alice no País das Maravilhas”. Está em cena no Teatro Nacional D. Maria II até 6 de Janeiro.