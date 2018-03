Navegar

Como sempre, a Baselworld, a feira de relógios de Basileia, serviu de palco para a apresentação de uma série de propostas fortes da Rolex, dentro da sua colecção Oyster. No centro das novidades esteve o GMT-Master II, com um novo mecanismo da manufactura, o calibre 3285, que apresenta revestimentos novos.Pela primeira vez, este modelo está disponível numa versão que combina uma pulseira Jubilé, aço Oysterteel e luneta giratória bidireccional com disco Cerachrom bicolor em cerâmica vermelha e azul. O ouro Everose 18 quilates surge na linha GMT-Master II com dois novos modelos, que possuem luneta giratória bidireccional com disco Cerachrom bicolor em cerâmica marrom e preta.Já o Oyster Perpetual Datejust 36 e o Oyster Perpetual Datejust 31, relógios clássicos por definição, surgem equipados com calibres de manufactura fabricados com tecnologias de ponta. Surgem com uma ampla selecção de novos mostradores e uma caixa redesenhada.A Rolex apresentou também um novo Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, em ouro Everose 18 quilates e cravejado de safiras nas cores de arco-íris e diamantes. Esta nova versão é equipada com o calibre 4130, que recebe uma espiral Parachrom azul paramagnética produzida pela Rolex com uma liga exclusiva e oferece aproximadamente 72 horas de reserva de corda.Já o novo Oyster Perpetual Rolex Deepsea é equipado com o calibre de vanguarda 3235, um conjunto de tecnologia Rolex. A caixa, que foi redesenhada, dispõe de uma pulseira Oyster expandida. O fecho de segurança Oysterlock e os sistemas de extensão Rolex Glidelock e Fliplock foram adaptadas em conformidade. No conjunto, a Rolex apresenta uma série de propostas que seguem o seu ADN e reforçam o simbolismo da linha Oyster para todos os muitos fãs da marca.A Baselworld deste ano trouxe, como sempre, novidades fortes para os amantes da relojoaria.No caso da Breitling, uma das propostas foi o Navitimer Super 8, um relógio inspirado pela Referência 637, um cronómetro que os pilotos nos anos 1930 e 1940 usavam amarrado às coxas. O Navitimer Super 8 sublinha os elementos de design distintivos e práticos da Referência 637 num relógio de pulso grande e arrojado que é uma das estrelas da colecção deste ano. A Referência 637 participou nos combates da Segunda Guerra Mundial apoiando os pilotos e as tripulações dos bombardeiros.Enquanto o Navitimer Super 8 se ajusta confortavelmente no pulso, a Referência 637 era amarrada às coxas dos aviadores. Porque a Referência 637 estava amarrada à coxa, a coroa estava idealmente localizada no topo da caixa.A Referência 637 foi criada pelo Huit Aviation Department da Breitling, que foi fundado no ano 1938 por Willy Breitling. A Referência 637 inspirou o grande, arrojado e "muscular" Breitling Navitimer Super 8. A caixa de 46 mm está disponível em titânio ou aço inoxidável com um fundo de caixa aparafusado que combina com a caixa de metal. O relógio expressivo é apresentado numa bracelete de couro Nato castanha.Com o seu bisel rotativo bidirecional distintivo, o Navitimer Super 8 tem um diâmetro total de 50 mm.Graças à coroa de rosca proeminente posicionada no lado esquerdo da caixa, o relógio oferece um conforto excepcional aos portadores, apesar das suas dimensões impressionantes.O modelo de aço inoxidável possui um mostrador preto e a versão em titânio, um mostrador verde militar.No centro do Breitling Navitimer Super 8 está o Calibre manufacturado B20, com base no Calibre MT 5612, um movimento automático com acabamento exclusivo enrolado por um rotor de rolamentos de dupla acção.