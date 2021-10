Sérgio Tréfaut: “Há um certo Brasil que está a desaparecer”

"Não deixe o samba morrer", canta uma das muitas senhoras que quase todos os dias se encontram nos jardins do Palácio do Catete, o antigo palácio presidencial no Rio de Janeiro. Elas e eles, de oitenta e mais anos, vivem ali uma espécie de utopia. O realizador Sérgio Tréfaut foi disso testemunha e filmou o seu "Paraíso", documentário que chegou em setembro às salas portuguesas. A pandemia interrompeu as filmagens e interrompeu também a vida de alguns dos velhos cantores amadores. "O Brasil que eu amei também desaparece com eles." Os sobreviventes - da pandemia e de um outro Brasil - estão loucos para voltar a cantar, conta o cineasta. Está a preparar um novo filme chamado "Incêndio". Tem como ponto de partida o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro e é também um retrato de um país em risco de perder a memória.





