Série Escritoras Desconhecidas: Olga Gonçalves

Fez um dos mais interessantes retratos do Portugal pós-25 de Abril. Foi uma das pessoas que mais trabalhou a emigração portuguesa na literatura contemporânea. Criou uma linguagem inovadora. Tinha tudo para fazer parte do cânone, ser lida nas escolas, no entanto, quase ninguém, hoje, sabe quem foi Olga Gonçalves. Estava talvez à frente do seu tempo. É mais lida fora de Portugal, onde faz parte de currículos de cursos de literatura portuguesa em universidades estrangeiras. Uma mulher talentosa e complexa, uma mulher solitária com muitos amigos, morreu há 15 anos com 75 anos, sem deixar quase rasto.