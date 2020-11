Sofia Colares Alves: O pilar social é o coração da presidência portuguesa da União Europeia

Sofia Colares Alves é chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal há quatro anos. Conhece bem a "máquina" de Bruxelas, tendo passado por várias das suas instituições. Entre 2010 e 2013, foi membro do gabinete do antigo Vice-Presidente da Comissão Joaquín Almúnia, aconselhando-o, enquanto jurista, sobre cartéis, "antitrust" e controlo de concentrações em vários setores, entre eles o farmacêutico. O processo da pré-compra das vacinas para a covid-19 está a ser transparente, garante. Mas é preciso combater a desinformação, "para as pessoas terem confiança e aderirem à vacinação". Agora que se aproxima a presidência portuguesa do Conselho da U.E., espera que o bloqueio levantado pela Hungria, Polónia e Eslovénia à aprovação do orçamento da União para 2021-2027 e do Fundo de Recuperação, seja ultrapassado "muito em breve", antes da Alemanha passar a pasta.





