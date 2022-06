Stella Ghervas: “Temos de travar este conflito. Precisamos de um cessar-fogo”

"O que está hoje a acontecer faz-me lembrar o que aconteceu antes das duas Grandes Guerras Mundiais. Os líderes políticos não estão suficientemente atentos aos riscos da corrida às armas", alerta a historiadora Stella Ghervas, autora do livro "À Conquista da Paz - do Iluminismo à União Europeia", lançado pela editora Desassossego. A 29 de junho, virá de novo a Portugal. Tem encontro marcado ao final da tarde na Bertrand do Chiado. É professora de História da Rússia na Universidade de Newcastle e "fellow" na Royal Historical Society. Colabora com o Departamento de História da Universidade de Harvard. Nasceu na antiga União Soviética, na atual Moldávia, passou verões em Odessa, no mar Negro. Há muitos anos que persegue a ideia de paz e partilha aqui o seu olhar também sobre a guerra e sobre a diplomacia na Europa desde o século XVIII.





