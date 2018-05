Espírito

A A. Lange & Söhne não esquece a sua memória. E por isso surge agora este 1815 Homage to Walter Lange em aço, um modelo especial de tributo a Walter Lange, falecido em Janeiro de 2017. Desde então, a marca tem feito todos os possíveis para honrar a sua herança.Agora, através de uma peça única de grande sobriedade, a manufactura A. Lange & Söhne presta homenagem à personalidade que, em 1990, trouxe a relojoaria de precisão de volta a Glashütte. A combinação entre um ponteiro central de segundos que pode ser parado, um mostrador em esmalte preto e uma caixa em aço reflecte a eminente herança da dinastia relojoeira saxónica. A sua personalidade ímpar, reconhecida no mundo da relojoaria, volta aqui a ser destacada.O 1815 Homage to Walter Lange, com mostrador em esmalte negro e caixa em aço, não vai ser produzido mais do que uma única vez. Isso fará com que o relógio seja tão singular como o homem cujo nome ostenta. O mostrador clássico, reduzido à sua essência, é complementado com uma característica técnica que pede um olhar mais atento: o ponteiro saltante dos segundos ao centro.Com uma tal combinação, o relógio mostra-se à altura da visão que Walter Lange tinha acerca de como deveria ser um relógio perfeito. Os segundos saltantes eram uma das suas complicações preferidas porque personificam a noção purista da relojoaria de precisão, representando ao mesmo tempo uma parcela de história da família. Tem por característica não dividir cada segundo num determinado número de incrementos dependentes da frequência do balanço; ao invés, trata-o como uma unidade de tempo coerente. Um botão localizado na caixa às 2 horas permite fazer parar e arrancar o ponteiro central dos segundos. A ideia remonta a uma invenção de Ferdinand Adolph Lange em 1867; numa configuração avançada posteriormente desenvolvida pelo seu filho Richard, recebeu em 1877 uma das primeiras patentes registadas na Alemanha.O "movimento de um segundo com ponteiro saltante" da Lange foi implementado pela primeira vez numa obra-prima construída pelo filho Emil, o avô de Walter Lange. No total, foram concebidos mais de 300 relógios de bolso com essa característica especial. Tal como o 1815 Homage to Walter Lange, estavam dotados de um submostrador suplementar para os pequenos segundos.Entre os seus compradores encontravam-se o Observatório de Leipzig, o Grão-Duque Adolfo do Luxemburgo, Ernst Abbe, dono da companhia Carl Zeiss em Jena, e o excêntrico relojoeiro inglês Sir John Bennett.Como homenagem a uma individualidade pouco comum que dedicou toda a sua vida ao artesanato relojoeiro, esta peça singular está dotada de um mostrador em esmalte negro que, com a sua tradicional escala de minutos em caminho-de-ferro e os seus ponteiros polidos, é inspirada nos históricos relógios de bolso. O recém-desenvolvido movimento tem uma designação especial de calibre: L1924. É referente ao ano de nascimento de Walter Lange. Adicionalmente, os três primeiros dígitos do número de referência 297.078 evocam a sua data de aniversário, 29 de Julho. A caixa com 40,5 milímetros de diâmetro do 1815 Homage to Walter Lange é feita em aço inoxidável, um material que na A. Lange & Söhne tem sido reservado apenas a modelos que são verdadeiramente exclusivos e especiais. A par deste relógio único, também estarão disponíveis edições limitadas em ouro amarelo, rosa e branco. A versão em aço será leiloada para fins de caridade em 2018.Hermès tem um lugar central na ponte que liga a relojoaria à joalharia e ao mundo do luxo. Por isso, as suas propostas na área relojoeira acabam por ser obras de arte. É o caso deste Arceau, com as suas asas assimétricas, que o distinguem. Desenhado por Henri d'Origny em 1978, afasta-se um pouco dos relógios clássicos. Todos os seus detalhes foram estudados com o maior cuidado. Entre o rigor da memória e a audácia criativa, o Arceau Cavales demonstra o espírito discreto e livre que presidiu à sua criação. Os modelos de 36 mm e 28 mm de diâmetro surgem iluminados com um engaste atraente: 70 ou 60 diamantes, no primeiro caso, dão-lhe uma vida muito própria. Nele se reproduz o motivo "Cavales". O novo modelo pequeno de 28 mm também surge com 56 diamantes no bisel. Se por um lado se busca a descrição, por outro estes relógios impõem-se pela sua beleza. E demonstram a mestria dos artesãos da Hermès. Estes relógios surgem com um movimento de quartzo, fabricado na Suíça. Estamos assim defronte de mais duas propostas onde é visível a elegância desta marca de luxo, onde a relojoaria faz parte da sua vasta gama de propostas para a distinção.