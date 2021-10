Um aroma de nudez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Há uma diferença entre o pára-raios e o raio que nos parta. É a nudez. Espreitemos sem vergonha Benjamin Franklin, um dos pais fundadores da América: está nu. Gostava de se sentar assim, no alpendre da casa, a meditar sobre cateteres urinários ou sobre esses relâmpagos que inspiraram a sua invenção do pára-raios. Tomava dessa maneira, dizia, o seu banho de ar.Agora vejam o Orçamento do Estado: esconde-se ...