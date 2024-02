Uma viagem ferroviária que nos faz recuar 150 anos

Existe em Portugal um trajeto ferroviário que desemboca diretamente em Badajoz, Espanha, e que tem um custo máximo (viagem de ida e volta), que não chega aos 24 euros. São 145 quilómetros de um percurso efetuado numa composição com mais de 70 anos de idade, a gasóleo. São cerca de 2h45 minutos de deslumbre paisagístico, mas também uma oportunidade para conhecer uma parte da população de duas regiões (alguns concelhos do distrito de Santarém e a totalidade do distrito de Portalegre) que tem no comboio a possibilidade quase única de sair das terras onde reside sem estar sujeita aos intrincados e demorados trajetos dos autocarros. A Linha do Leste, a segunda mais antiga do País, faz-nos viajar até ao início do século passado.

O primeiro impacto visual pode deixar muita gente de pé atrás. Lado a lado, normalmente nas linhas 5 e 6 da estação do Entroncamento, encontram-se as duas das quatro antigas automotoras Allan, fabricadas em 1953, na Holanda (e por isso também conhecidas por holandesas), que há uns anos, depois de retiradas da Linha do Oeste, operam exclusivamente na Linha do Leste. Desde há uns oito anos, altura em que foram remodeladas, que se apresentam ao público com as cores verde e branca, o que, a juntar ao seu formato baixo e esguio, também lhes vale a alcunha de "lagartas". Compará-las com as outras composições que passam constantemente na movimentada estação leva muitos a pensar que se trata de peças de museu.