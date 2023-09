Vamos ser obrigados a dizer Bahrat?

A placa em frente do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na mesa do G20, onde se lia "Bharat", não deixou dúvidas. Há uma mudança em curso na Índia que vai abranger até a forma como o país se quer denominar. O fórum das maiores economias globais funcionou como uma montra para revelar ao mundo esse desígnio.

O Governo indiano tem vindo a adotar o nome "Bharat" – que consta na Constituição do país desde 1950 e que tem a sua raiz nos texto sagrados do hinduísmo –, e a imprensa nacional acredita que o objetivo do executivo é formalizá-lo em breve no Parlamento, como designação oficial do país.





Por que quer Modi mudar o nome da Índia? Há quem aponte razões anticolonialistas. Uma necessidade de dissolver as memórias e as marcas do império britânico. Mas será mesmo um corte com um passado?