Vasco Rato: "Se o PSD morrer, morre. Com muita pena minha"

Com a crescente conflitualidade entre os Estados Unidos e a China, Portugal poderá ter de escolher entre aliados americanos e parceiros chineses, considera Vasco Rato, ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Acaba de lançar o livro "De Mao a Xi - O Ressurgimento da China". "Mao Tsé-Tung conseguiu preservar a coesão do Estado, Deng Xiaoping fez da China rica e Xi Jinping quer fazer da China poderosa". A Parceria Económica Abrangente Regional, designada como o "maior acordo de livre comércio do mundo", é mais um passo da emergência da China. Portugal não escapa a este mundo cada vez mais polarizado. O antigo dirigente do PSD, próximo de Passos Coelho, considera que parte do crescimento do Chega deve-se ao facto de o seu partido não ter feito uma oposição robusta. Mas acha que há "muita diabolização do Chega".





