Ventos de mudança e a deputada (in)visível

A EDP aliou-se à Engie e as duas empresas, juntas, vão criar um gigante mundial no domínio das eólicas "offshore". Uma estratégia que tem naturalmente o dedo do líder da elétrica portuguesa, António Mexia. Joe Berardo deixou-se queimar em lume brando depois de um lamentável prestação na comissão parlamentar de inquérito à Caixa. É responsável por isso. Hortense Martins é uma invisível deputada do PS. Ou melhor, era. A mudança do tempo verbal acontece pela pior das razões. O eventual acesso indevido a fundos comunitários.