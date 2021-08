Virgílio Machado: “Temos de produzir cientistas para o mundo real”

Há uma revolução à espreita na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Monte da Caparica. O diretor da instituição, Virgílio Machado, partilha alguns dos seus projetos. Na calha estão 25 novos edifícios, além dos 28 existentes, num "campus" com 65 hectares e por onde circulam 11 mil pessoas - entre professores, investigadores, funcionários, estudantes e empreendedores ligados a "start-ups". Agora designada NOVA School of Science and Technology - FCT NOVA, a faculdade é o berço do chamado Innovation District, projeto que promete a criação de uma megacidade sustentável em Almada. A escola de ciência e tecnologia quer por isso atrair algumas das "Big Techs" e apresentar-se, ela própria, como uma "smart city" universitária, prevendo a criação de 3500 a 4000 novos postos de trabalho.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;