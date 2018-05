Virgolino atribui troféus Faneca. Uma homenagem ao futebol fora das quatro linhas

Reuters

,

Dilecto EneiasOs mais pubescentes certamente não têm memória, mas em tempos idos houve um jornalista desportivo, chamado Wilson Brasil (falecido em 2001), que instituiu em Portugal os troféus Gandula, que atribuía através da também já finada Gazeta dos Desportos. Gandulas é o nome pelo qual são identificados os apanha-bolas no Brasil, precisamente o país de nascimento do generoso Wilson. Ora, apanha-bolas é algo que não falta no futebol nacional, rivalizando com os treinadores de bancada e os comentadores vesgos (não apenas ao nível ocular).Serve este exórdio para te comunicar, venturado Eneias, que, perante tamanha diversidade, tomei a iniciativa de criar os troféus Faneca, destinados a premiar os que se destacaram em Portugal no desporto-rei. E não só te quero comunicar, como também convidar a seres o apresentador da gala que planeio realizar no topo da pala do Pavilhão de Portugal, para testar a sua resistência. Afinal, só um descendente (nem que seja etimológico) de um timorato guerreiro troiano terá peito suficiente para suportar este desafio.Assim sendo, para teu conhecimento, aqui vai a lista dos premiados.Nuno Saraiva. Como um discreto e pacato director-adjunto de jornal se transformou numa fera impiedosa capaz de estralhaçar os inimigos do seu dono.Luís Filipe Vieira. Mostrou grande fair-play ao fazer o mínimo possível para conquistar o penta, alegando que passou a época à procura de um guarda-redes e a renegociar a sua dívida ao Novo Banco. De facto, há prioridades. E um bom bigode mostra que, afinal, um homem não é para pagode. Ou é?Paulo Gonçalves. Pela sua denodada acção em defesa da toupeira, geralmente um animal mal-amado pelos humanos, mas cuja capacidade de engenharia é similar à do assessor do Benfica.Rui Santos. No plano técnico-táctico-analítico-coiso-e-tal, revelou-se o treinador mais completo. O facto de não treinar qualquer equipa serve tão só para enfatizar a sua qualidade no exercício da função.Bruno de Carvalho. Pelo contributo inestimável que deu ao longo da época ao F.C. Porto para que este se tornasse campeão nacional. Revelou enorme capacidade de desprendimento, até porque já tem títulos que chega e é preciso ajudar os outros.Francisco J. Marques. Foi indiscutivelmente o mestre do twitter, atestando a relevância do jogo fora das quatro linhas. Acumula com os prémios Bobby (homenagem a Pinto da Costa) e Gates (pelos seus conhecimentos de informática na óptica do utilizador).Jorge Jesus. Qualquer explicação para a atribuição do prémio Jorge Jesus ao próprio é supérflua.Pedro Guerra. Porque estão bem um para o outro.Manuel Serrão. Porque estão bem um para o outro.António Pina. Porque estão bem um para o outro.Pinto da Costa. Conseguiu deglutir o cefalópode sem manifestar problemas ao nível da digestão, mostrando que é possível dispensar fruta para obter resultados desportivos.PS.: o troféu vai ser concebido pela Joana Vasconcelos, para dar ao evento um ar de pós-modernidade, estabelecendo-o como paradigma de um novo olhar sobre o futebol.Conto contigo. Um abraço deste que te estima

Virgolino Faneca