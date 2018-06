Virgolino Faneca oferece ferramenta investigativa ao detective Jaime Bunda

P.S.: Para quem ainda desconfia da excelência do Google, aqui vai a forma com esta ferramenta define Jaime Bunda. "Jaime Bunda, cujo apelido faz óbvia referência à sua anatomia, é membro de uma família tradicional angolana. Graças a uma rara capacidade de observação dos detalhes, e pela influência do primo, um figurão do governo, consegue o cargo de detective estagiário do serviço secreto angolano. (…) Pepetela costuma tecer em suas obras uma análise da história social e política angolana desde os tempos coloniais. Jaime Bunda, agente secreto, não é diferente. A história do investigador atrapalhado e, acima de tudo, uma parábola da organização social de Angola."

O que me preparo para revelar é uma ferramenta que tonará mais robusta a tua caixa de ferramentas investigativa, colocando-te ao nível da excepcionalidade. Essa ferramenta identifica-se pelo nome de Google e tem permitido alcançar resultados de primeira. Por exemplo, foi através do Google que a Polícia Judiciária portuguesa associou a empresa Primagest a Manuel Vicente, permitindo assim desencadear um processo que fez tremer as relações Portugal-Angola. "O que fizemos foi googlar aqueles nomes e recolhemos uma série de informação", revelou o inspector da PJ, Bruno Miguel, embora ressalvando (em meu entender com extrema despretensão) que "a verdade pode ser outra". É evidente que existem sempre uns desconfiados empedernidos, como o juiz deste processo, que se mostrou perplexo pelo facto de a ligação entre a Primagest e Manuel Vicente ter sido feita através de notícias da internet. O que queria o juiz? Que os inspectores fossem aos registos de constituição de empresas para confirmar a informação? Era o que faltava!Portanto, é assim, Jaime. Mexe essa bunda e vai pedir ao teu tio que compre um computador e uma pen para te conectar ao mundo maravilhoso da internet. Em três penadas, chegarás a chefe dos serviços secretos angolanos, ou, se quiseres emigrar para Portugal, certamente terás um lugar de topo assegurado na PJ.Um Google de jeito vale mais do que aquelas coisas científicas manhosas que a malta vê nos CSI e nas Investigações Criminais, além de ser substantivamente mais barata e permitir que um tipo vá petiscando na mesa enquanto labuta na descoberta da verdade com a ajuda dos incansáveis algoritmos. Dá-lhes com força, Jaime.Um kandandu deste teu,Virgolino Faneca