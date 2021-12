Voluntariado não é “hobby”, é compromisso

Carlos Gomes nunca tinha tido contacto com a agricultura até ao início deste ano, quando se ofereceu como voluntário na associação Serve the City. Integra o projeto "Cultivar Futuros" e a sua missão é estimular a aprendizagem de alunos da EB 2,3 de Marvila, em Lisboa, através do contacto com a natureza. Nos canteiros da escola foram criadas hortas, e as crianças são envolvidas no processo de semear, cuidar e colher.

"A ideia é que os alunos tenham mais contacto com a terra, para saberem de onde vêm os alimentos e perceberem que não crescem de um dia para o outro", explica o bancário de 33 anos. Carlos recebeu formação para poder desempenhar estas funções e refere que a experiência lhe está a dar novos conhecimentos. Ser voluntário é um compromisso. "Já faz parte da minha vida" e tem dia marcado na agenda. Por vezes acontece não poder ir a um encontro de amigos, por ir fazer voluntariado, mas nem todas as pessoas compreendem que "o voluntariado é como se fosse o trabalho".

A estudante de enfermagem Beatriz Cardoso, de 23 anos, já tinha sido voluntária na associação Viva Animal, em Rio Tinto, mas parou durante uns anos. Voltou em abril, por causa da pandemia. "Sentia que estava muito tempo fechada em casa", conta. Sempre gostou de animais e, como a associação está num espaço aberto, sentiu-se segura. O seu trabalho é feito uma vez por semana e passa pela higienização dos espaços e pela alimentação dos animais. A associação tem cerca de 60 gatos e 10 cães.