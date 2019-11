Walter Robinson: Os republicanos têm medo de Trump porque ele pode destruí-los

Walter Robinson liderou a equipa de jornalistas de investigação do Boston Globe que denunciou, no início da década de 2000, o caso Spotlight, um escândalo de abusos sexuais a menores cometidos por padres católicos em Boston. Veio a Lisboa, a convite da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica, falar aos alunos sobre o papel do jornalismo numa altura em que a democracia corre perigo. A eleição de Trump foi um momento de viragem, diz. Percebemos “que os nossos direitos não estavam garantidos”. Mas isso até favoreceu o jornalismo.