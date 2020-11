Quase dois séculos de cura

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Não fora as vontades de José e de André do Canto e não se degustaria da mesma forma os queijos dos Açores, pelo menos com os mesmos anos de apuro e costumes. A reunião que levou à criação da Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense aconteceu em 1843 na residência do pai de José e André, a mesma casa onde, na década anterior, estivera hospedado D. Pedro IV (antes de partir para o histórico desembarque ...