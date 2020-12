Rei Alvarinho

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Imagine-se um bolo-rei de massa tradicional com amêndoa adicionada, por cima um crumble com um cacho de uvas feito de pasta cigarrete. O recheio tem uma geleia de Alvarinho, obtida a partir do vinho Muros de Melgaço, envolvida por uma mousse de chocolate branco Ivoire, da Valrhona. A proposta é de Francisco Gomes, chef pasteleiro n’ A Colonial em Barcelos, uma referência no centro histórico da cidade há mais de 100 anos.Em 2007, Francisco ...