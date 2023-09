Mercearia Criativa: “Só o que nós gostamos”

Partilhar artigo



Rita Ferreira, da Mercearia Criativa, ficou surpreendida com a muxama de atum de Vila Real de Santo António, com o queijo de cabra da Granja dos Moinhos e com os produtos dos Açores. Hoje fazem parte da panóplia que a loja, cujo o lema é "só o que nós gostamos", disponibiliza no espaço físico no centro de Lisboa e ainda online.



A empresária não é propriamente uma "outsider" no mundo rural. As origens estã...