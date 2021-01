Arte e tradição ibérica

Nascido em Espanha, descendente de ingleses, alentejano por opção, Julian Reynolds lançou recentemente os vinhos Gloria Reynolds Art & Tradition 2007 e 2009, ambos com as castas Alicante Bouschet e Trincadeira. As garrafas são uma homenagem à mãe do produtor, que em 1996 comprou terras na região dos seus antepassados, altura em que também recuperou a marca de vinho do seu bisavô, Robert Rafael Reynolds.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...