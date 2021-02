Enquanto a praia e o parque não regressam

Numa altura em que a arquitetura oscilava entre o modernismo e o "português suave", entre Cassiano Branco, Pardal Monteiro e Raul Lino e Pardal Monteiro, um período que se estendeu entre os anos 1930 e 1970, Alberto Pessoa foi um dos arquitetos que marcou a cidade de Lisboa, por exemplo, com o edifício da Fundação Calouste Gulbenkian, o conjunto habitacional da Avenida Infante Santo ou a Piscina do Areeiro. Num dos projetos no Parque Eduardo VII, a cargo do arquiteto

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...