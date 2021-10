MAAT vai servir comida independente

O Mercado de Produtores, lançado pela Comida Independente no Largo de São Paulo, em Lisboa, vai estar presente no aniversário do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) com produtos e comida de rua. Assinala-se, a 5 de outubro, o 5.º aniversário do museu, que terá entrada livre. Além do mercado, haverá um programa com performances, oficinas e visitas guiadas.

