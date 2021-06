Palma marca o regresso de Miguel Laffan ao Alentejo

Depois de ter conquistado uma estrela Michelin no L’and Vineyards, o chef Miguel Laffan regressa ao Alentejo para tomar conta do restaurante do Torre de Palma Wine Hotel. Há muito tempo que o cozinheiro desejava "ter um novo projeto no Alentejo, e desta vez queria um restaurante de essência local, mas com o meu cunho". A sua visão "foi abraçada pelos proprietários".

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;