Um cantinho global

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Da sua infância em Moçambique até à cozinha do Cantinho do Aziz em Lisboa, o percurso de Jeny Sulemange está repleto de aventuras. Viveu em Londres e nos Estados Unidos, escreveu livros de culinária, apresentou programas de cozinha na Amazon Prime Video, cozinhou em festivais e foi convidada para eventos em vários países. Jeny explica que aprendeu a cozinhar com a avó e com os pais, que "tinham sempre imensa gente a jantar em casa", mas ...