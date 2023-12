Casa no Bairro Alto quer lisboetas de volta

A Casa do Comum do Bairro Alto (CCBA), inaugurada a 31 de outubro deste ano, foi o último projeto do livreiro José Pinho, fundador da livraria Ler Devagar, da Óbidos Vila Literária e dos festivais Fólio e 5 L.



Augusto Freitas de Sousa 15:00







... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Há meia dúzia de meses, um prédio de três andares no Bairro Alto, em Lisboa, encheu-se de gente, música e champanhe. A festa era percetível nas ruas estreitas do bairro e um casal de turistas que passava não resistiu ao apelo festivo perguntando se podia participar. Chegados a uma das salas, que tinha no centro um caixão, acabaram por não resistir ao cenário improvável de um velório e abandonaram a casa.



A ...

