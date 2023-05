A culpa é do Facebook. Ou como a Libra assustou o setor financeiro

O livro “Portugal, Paraíso das Criptomoedas”, de Fábio Monteiro e Inês Rocha, fala dos perigos e oportunidades de investir no dinheiro digital. Partilhamos aqui parte de um dos capítulos da obra, editada pela Lua de Papel. Os autores revisitam as peripécias do Facebook que, em 2019, assustou o setor financeiro ao anunciar o lançamento da Libra, uma espécie de “stablecoin” própria da rede social.

