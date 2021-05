A nossa vergonha alheia por José Gomes Ferreira

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Jornalista da SIC especializado em economia, mas que aparece em antena a comentar outras áreas no seu conhecido estilo moralista (e muitas vezes com razão), José Gomes Ferreira acaba de entrar noutra secção da vida, a História. Porque as coisas têm que ser sérias, só um historiador, de preferência especializado nos Descobrimentos, poderia analisar este livro de forma correta e em tempo útil, mas duvido que algum perca tempo,...