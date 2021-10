Dom Sebastião: história de uma conspiração

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Do título à própria divisão do livro, "Morte e ficção do rei Dom Sebastião" está dividido em duas partes: a primeira sobre a verdade, a segunda sobre o embuste. E esta última ocupa grande parte do livro, seja porque é mais fascinante, inédita e até interessante. Se conseguimos ler, fascinados, quase 500 páginas do "Impostor", do Javier Cercas (Assírio & Alvim, 2015), também conseguimos ler ...