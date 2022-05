O fado dos vinhos verdes

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Daniel Rocha passava tardes na brincadeira com os amigos entre videiras e a floresta atravessada por um rio. Vinhas velhas e um carvalhal junto ao rio Cavalum, perto da casa dos pais na zona rural de Penafiel, que via todos os dias da janela do seu quarto. A ideia de comprar aquelas terras nunca o abandonou e, anos mais tarde, acabou por concretizar o sonho, como se fosse um destino traçado na infância. A propriedade, com cerca de 100 hectares, e à qual chamou Quinta de Monforte,...