Quinta da Pacheca cresce no Dão

Uma tarde sossegada, despreocupada, com perfumes, cores e atmosferas do Douro na quinta da Rua do Relógio do Sol, em Lamego, são as imagens que Manoel de Oliveira imortalizou no seu filme "Vale Abraão" inspirado na obra de Agustina Bessa-Luís. Um dos proprietários da Quinta da Pacheca, Paulo Pereira, recorda o "marco pombalino à entrada da propriedade, sinalizando a região demarcada", e destaca um dos seus vinhos preferidos, Pacheca Vale Abrã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...