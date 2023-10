Águas do Vale do Tejo paga 3,7 milhões por expropriações para abastecer Guarda e Celorico

A Águas do Vale do Tejo vai pagar aproximadamente 3,7 milhões de euros em indemnizações relativas à expropriação de terrenos, que perfazem uma área global de 543 metros quadrados, "necessárias à empreitada de abastecimento de água à Guarda e a Celorico da Beira".É o que prevê um despacho, assinado pelo secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, publicado esta segunda-feira em Diário da República, que reconhece o "caráter de urgência do processo de expropriação" de um total de 11 parcelas com vista à empreitada de abastecimento de água à Guarda e a Celorico da Beira.Em concreto, diz o despacho, na União das Freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro e nas Freguesias de Faia, Porto da Carne e Sobral da Serra, União das Freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego e na União das Freguesias de Açores e Velosa, concelhos de Guarda e Celorico da Beira.Os encargos com as indemnizações, que ascendem a 3,7 milhões de euros, serão suportados pela empresa Águas do Vale do Tejo no quadro do contrato de concessão com o Estado português.As 11 parcelas em causa pertencem maioritariamente a particulares, lista em que se inclui José Miguel Júdice, embora também haja terrenos na posse de união de freguesias e da Câmara Municipal da Guarda.