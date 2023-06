Ambiente: Cirver acusam ministro de usurpação de poderes

As duas gestoras de resíduos perigosos em Portugal dizem que a intenção de Duarte Cordeiro de não lhes renovar as licenças e abrir o mercado à concorrência choca com o modelo definido na lei. Frisam que as expectativas criadas saem frustradas e admitem pedidos de indemnização.

