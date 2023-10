Ativistas climáticos cortam Segunda Circular em Lisboa

Vários ativistas pelo clima do grupo Climáximo bloquearam a Segunda Circular esta manhã, durante a hora de ponta, no sentido Benfica-Aeroporto, junto às Torres de Lisboa, onde estão localizados os escritórios da Galp.



As imagens que circulam nas redes sociais mostram os jovens a ocuparem também o passeio e a ponte pedonal que atravessa a estrada naquele local. Os jovens foram retirados do local e detidos, segundo o Correio da Manhã. Os bombeiros retiraram dois jovens que estavam pendurados na ponte pedonal, onde tinham colocado uma faixa onde se podia ler: "O Governo e as empresas declaram guerra à sociedade e ao planeta".



A polícia decidiu cortar a estrada no sentido Benfica-Aeroporto para conseguir retirar os dois ativistas que estavam suspensos por cabos. O protesto na via acabou por ser travado por condutores que empurraram os manifestantes para fora da estrada.



O porta-voz do movimento Climáximo, Noah Zino, em declarações à TSF que também tem a sede nas Torres de Lisboa, declarou: "Nós estamos aqui porque, efetivamente, os governos e as empresas declararam guerra à sociedade e ao planeta unilateralmente. As emissões de Portugal matam a cada dois dias as mesmas pessoas que morreram em Pedrógão Grande".





Na semana passada, um grupo de ativistas pelo clima atirou tinta vermelha contra a fachada da FIL, em Lisboa, onde decorria o evento World Aviation Festival, e o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, foi atingido com tinta verde durante um evento.



(Notícia atualizada às 11h20)