Três ativistas climáticos detidos por bloquear Rua de São Bento em Lisboa

Um grupo de manifestantes pelo clima voltou a bloquear o trânsito em Lisboa. Depois da ação de ontem na Segunda Circular , hoje o protesto decorreu na Rua de São Bento, junto ao Rato.Os ativistas sentaram-se no chão e bloquearam o trânsito durante mais de vinte minutos. Nos panfletos distribuídos, lia-se: "Sabendo o que sabes sobre a crise climática, o que vais fazer?". A PSP deteve três elementos do Climáximo, responsáveis pelo protesto.

"Os governos e as empresas declararam guerra contra a sociedade e ao planeta. Esta declaração unilateral está a traduzir-se em ataques: catástrofes - ditas "naturais" - para garantir uma desresponsabilização dos culpados pelos seus crimes conscientes e coordenados", refere Mariana Rodrigues, porta-voz do coletivo, num comunicado enviado às redações.contra a fachada da FIL, em Lisboa, onde decorria o evento World Aviation Festival, e o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, foi atingido com tinta verde durante um evento.