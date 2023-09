Leia Também "Portugal tem potencial para ser produtor e exportador de gases renováveis a partir de Sines", diz Governo intolerância não pode ser usada para intimidar quem exerce funções públivas num Governo que tem metas para a transição energética e climática". Na opinião do governantes, estas formas de manifestação não resultam e fazem com que haja menos pessoas a apoiar esta causa. "Eu não me queixo de manifestantes, queixo-me de determinadas formas de manifestação", disse.

Já de acordo com a CNN, o o coletivo Greve Climática Estudantil assumiu a responsabilidade pelo sucedido, destacando que esta ação "vem no seguimento do bloqueio do conselho de ministros".



"Não vamos eliminar estas empresas [EDP e Galp] e substituí-las por novas. Temos é de incentivá-las a fazer uma transição mais acelerada", acrescentou. Também na primeira fila do evento, aquando do ataque com tinta verde, estava o CEO da Galp, Filipe Silva, e o CEO da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, que não foram visados pelo ataque.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, foi atacado na manhã desta terça-feira por três jovens ativitistas climáticas no início da conferência da CNN "A Nova Energia é Verde". O incidente teve lugar logo no início da conversa com o jornalista Pedro Santos Guerreiro, que questionou o governante o papel do Governo para travar as as alterações climáticas e as suas consequências cada vez mais evidentes.O ministro foi atingido pelas manifestantes, que se encontravam sentados nas primeiras filas da audiência com tinta verde, que também acabou por atingir o ecrã que servia como pano de fundo à conferência. Duarte Cordeiro garantiu que, apessar deste ataque, não vai deixar de estar presente em eventos públicos nem mudar a sua atuação."Este será o último Inverno com gás". "Não permitimos que vendam o nosso futuro". "Somos a última geração que pode lutar contra o caos climático". "Sem futuro não há paz". "Um evento patrocinado pela Galp e pela EDP, a sério? A Galp e a EDP não querem saber da transição justa". "O nosso futuro não é um negócio". "O governo português vai fazer a transição justa com a Galp e a EDP?". Estas foram algumas das frases de ordem gritadas pelas três jovens ativistas, que de imediato foram retiradas da sala, sem oferecer resistência.Antes do ataque, o ministro tinha começado a sua intervenção, dizendo: "O Governo tem de trabalhar - quando pensamos no tema das alterações climáticas - numa dupla dimensão. Por um lado tendo em conta aquilo que é a evidência do impacto que as alterações climáticas têm e aquilo que os cientistas nos têm transmitido e os apelos do secretário de Estado da ONU, temos de trabalhar na aceleração da transição energética para reduzir as nossas emissões, estando à altura dos nossos compromissos", começou por dizer o ministro quando se ouviu o estrondo do primeiro arremesso de tinta contra o ecrã.A conferência foi interrompida durante largos minutos para Duarte Cordeiro trocar de roupa e para a sala ser limpa. "Pelo menos a cor acertaram", disse o ministro quando se afastava para os bastidores.No regresso ao palco, Duarte Cordeiro reagiu ao ataque dizendo que "aenho um enorme respeito por esta geração de manifestantes, mas dQuanto às empresas visadas no protesto, Duarte Cordeiro disse que "estão a fazer o seu trabalho e este