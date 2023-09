Ativistas climáticos pintaram fachada da FIL que acolhe evento sobre aviação

Um grupo de ativistas climáticos interrompeu esta quarta-feira o evento "World Aviation Festival", na FIL Lisboa, e pintou a fachada daquele recinto com tinta vermelha, tendo a PSP identificado cinco jovens.Segundo o comunicado da Climáximo, estiveram envolvidos jovens ligados a esta organização e à Scientist Rebellion, que chegaram cerca das 10:00 à FIL, pintaram de vermelho as paredes daquele espaço e exibiram uma faixa com a mensagem "Eles estão a matar-nos".Entretanto, um outro grupo interrompeu uma conferência sobre o futuro da indústria da aviação na qual estavam presentes executivos de diversas companhias aéreas, entre as quais a TAP, acusando-os de serem responsáveis por "milhares de mortes e de despejos provocados pela crise climática todos os anos".A nota divulgada pela Climáximo revelou ainda que cinco ativistas foram identificados no local pela Polícia de Segurança Pública (PSP).