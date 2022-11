Cada português usa 17 sacos de plástico por ano. Só os belgas gastam menos, diz Eurostat

Leia Também Portugal na frente na diretiva sobre plásticos de uso único



No outro extremo da escala está a Bélgica (10 sacos por pessoa), Portugal (17) e a Polónia (20)."Embora o consumo de sacos de plástico leves tenha diminuído em geral desde 2018 na UE, o mesmo não se verificou no caso dos ultra leves (espessura muito reduzida, que tem vindo a aumentar: de 14 mil milhões em 2018 para quase 15 milhões em 2020", refere o Eurostat, acrescentando que "este aumento pode ser um efeito de substituição resultante da diretiva europeia que visa reduzir o seu consumo até 2025".

Trinta e nove mil milhões de sacos de plástico. Este foi o consumo total nos 27 países da União Europeia de sacos não reutilizáveis (de espessura fina) em 2020, de acordo com os dados mais recentes do Eurostat, divulgados esta semana.Ainda assim, as estatísticas mostram que face a 2019 se registou uma redução de 400 milhões de sacos de plástico a serem usados.O que significa que cada europeu usou, em média, no espaço de um ano, 87 sacos de plástico não reutilizáveis, menos seis sacos do que em 2019. De acordo com o Eurostat, cada português usou apenas 17 sacos de plástico, muito abaixo da média europeia e também da meta da UE para 2025.Até 31 de dezembro de 2025, a União Europeia quer que o número de sacos de plástico por pessoas não exceda os 40 anualmente.Entre os Estados-Membros da UE, os países que relataram o maior consumo de sacos de plástico não reutilizáveis foram a Lituânia (294 por pessoa), a República Checa (251) e a Letónia (229).