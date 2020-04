Confinamento e menos emissões não devem travar alterações climáticas

É um momento difícil para entender o que a paralisação económica em curso significa para o aquecimento global. Os níveis de dióxido de carbono diminuem sempre durante a primavera e o verão no hemisfério norte, pois plantas famintas absorvem o principal gás com efeito de estufa.

Esse efeito sazonal está agora a ocorrer numa época de confinamento que impede milhares de milhões de pessoas de conduzirem os seus automóveis e de irem para o trabalho, o que diminui o uso de combustíveis fósseis e reduz as emissões de dióxido de carbono.

"Se continuarmos assim por meses, em vez de semanas, haverá uma queda das emissões de carbono que nunca vi na vida", sublinha Rob Jackson, professor da Universidade Stanford e presidente do Global Carbon Project. "E, provavelmente, desde o final da Segunda Guerra Mundial. É para onde estamos a caminhar".

Mas mesmo uma diminuição sustentada de novas emissões este ano – num cenário em que a atual contração económica seja mais grave do que a recessão de 2008 – terá pouco impacto no nível de CO2 na atmosfera. De facto, os níveis de CO2 quase certamente continuarão a subir.

Os principais rastreadores de concentrações atmosféricas de CO2 mostram uma rotação constante e mecânica do ciclo de carbono da Terra. O número aumenta com o tempo, mas cai ligeiramente sob a influência sazonal. Os cientistas medem a concentração de CO2 da atmosfera em partes por milhão, ou ppm. Neste momento, o CO2 compõe cerca de 415 ppm da atmosfera. O volume supera os 280 ppm do século XVIII, antes da industrialização. Quanto mais alta a contagem de CO2, maior o perigo de alterações climáticas.

Essas leituras da concentração de CO2 – que permanece na atmosfera a longo prazo – são diferentes das emissões de CO2 ou da quantidade de gás que sai de fábricas, veículos e outras fontes de poluição.

O que sabemos do impacto da pandemia nas emissões globais é incompleto, com estimativas aproximadas de alguns dos primeiros países atingidos. Logo depois de a China começar a paralisar a atividade económica por causa da covid-19, os analistas começaram a estimar quanta poluição climática seria evitada devido às quarentenas. A conclusão até agora: cerca de 25%, e apenas temporariamente.

A redução das emissões tem sido observada em todo o mundo com o novo coronavírus. Nas últimas duas semanas, analistas da BloombergNEF identificaram que a procura por eletricidade está 17% abaixo do normal no Reino Unido, 23% menor na Itália e 15% mais baixa na cidade de Nova Iorque. A poluição do ar no nordeste dos EUA caiu 30% em março. A Administração de Informação sobre Energia dos EUA prevê que as emissões de carros, centrais de energia e outras fontes podem cair 7,5% este ano, um número inédito, em resultado das medidas de quarentena.

Estas análises rápidas de setores individuais em cada país não podem ser somadas – ainda – a uma declaração global sobre a quantidade de emissões de CO2 a partir de 2020 que permanecerão na atmosfera. Observar os níveis de CO2 a subirem e a baixarem, com o impacto da pandemia sobreposta à variação sazonal normal, explica apenas parte dessa incerteza.

A maioria do CO2 emitido todos os anos não permanece na atmosfera. Apenas 45% permanece no ar, sendo que cerca de 30% são absorvido por ecossistemas terrestes e 25% afundam nos oceanos. Ainda há aleatoriedade sobre a quantidade de emissões anuais que acabam na atmosfera, o que depende não apenas da poluição, mas de quão bem ou mal o resto do planeta as absorve. Os cientistas estão cada vez mais preocupados com o facto de as florestas tropicais estarem a perder a capacidade de absorver tanto CO2 como no passado.

