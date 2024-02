ERSAR diz que seca no Algarve vai piorar e pede união entre municípios para aumentar preço da água

Leia Também 227 milhões para o Algarve ainda ter água em 2024

Leia Também Portugal deve encontrar novos modelos de gestão de água

Leia Também Tarifa social da água deve passar de 80 mil para 760 mil agregados familiares, diz ERSAR

Reduzir a pressão de água na rede de abastecimento público;

Suspender a utilização de água pública ou potável na rega de espaços verdes, jardins públicos e privados, fontes ornamentais, lagos artificiais, lavagem de pavimentos, logradouros e viaturas e para compactação de vias rodoviárias;

Promover o uso de água para reutilização nos casos anteriores;

Suspensão do fornecimento de água da rede pública através de contadores de usos de água que não geram águas residuais (vulgo "contadores de rega");

Avaliação e, caso necessário, implementação de soluções complementares extraordinárias para transporte e disponibilização de água para abastecimento público, nomeadamente unidades móveis de dessalinização e transporte de água por diferentes vias;

Revisão das tarifas de abastecimento de água em baixa, para utilizadores domésticos e não-domésticos, bem como para usos que não geram águas residuais, de acordo com as orientações da ERSAR;

Determinar que cada utilizador municipal fica limitado ao valor correspondente a 85% do volume registado no período homólogo de 2023.

Prever um tarifário para os consumos que excedam o limite estipulado na medida anterior.

Impor um conjunto de restrições ao uso de água nos consumos urbanos e nos setores do turismo e da agricultura.

Reforçar a fiscalização.

Já depois de o Governo ter destinado 227 milhões de euros em apoios - dos quais 200 milhões para a agricultura neste e no próximo ano - para combater a falta de água no Algarve, a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) veio dizer que que a situação de seca generalizada que atualmente se verifica nas regiões do sul do paísPara combater este cenário de escassez hídrica, o regulador defende quePara garantir que continua a haver água nas torneiras dos algarvios em 2024 e 2025, a ERSAR defende não só medidas imediatas de poupança e eficiência hídrica para todos os consumidores - das famílias às empresas, do turismo aos agricultores - como tambémAlém disso, o regulador sublinha aNo entanto, sublinha, "devem existir os incentivos certos para assegurar a melhoria da eficiência operacional, refletindo nas tarifas e nos custos associados a cada uso da água o efetivo valor da água que é usada, incluindo os custos de escassez, que dependem de cada área geográfica"."Essa sinalização do custo de escassez é fundamental para fomentar a adaptação dos usos à disponibilidade da água e ao seu uso de forma mais eficiente", refere o regulador, explicando que o objetivo dos aumentos tarifários recomendados para o Algarve passa por reduzir a procura, mas ainda assim mantendo preços especiais para famílias numerosas e mais vulneráveis.Para começar, o regulador defende que não devem ser agravada a tarifa dos primeiros 5 metros cúbicos de consumo de água mensais. "A partir deste limite recomendam-se aumentos progressivos das tarifas variáveis, para utilizadores domésticos, que sublinham a necessidade de reduzir, de forma excecional e considerando o cenário de escassez, a intensidade de utilização dos recursos hídricos", refere. Ou seja: 15% de aumento para consumos entre 5 e 15 m3; 30% de aumento para consumos entre 15 e 25 m3; e 50% de aumento para consumos acima de 25 m3.Já no caso dos utilizadores não domésticos, a ERSAR recomenda um aumento da tarifa variável de 15%."A vigência dos aumentos propostos deve coincidir com a duração da situação de alerta por motivo de seca decretada pela APA".