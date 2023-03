Tarifa social da água deve passar de 80 mil para 760 mil agregados familiares, diz ERSAR

A Associação Nacional de Municípios

Em Portugal ainda há neste momento 75 municípios, localizados sobretudo nas regiões norte e centro do país, que não dispõem de um tarifário social no serviço de abastecimento de água, revelam os dados mais recentes. O número sobe para 85 municípios, nas mesmas regiões, quando se trata de oferecer preços mais reduzidos para consumidores economicamente fragilizados no que diz respeito à taxa de saneamento de águas residuais. Já no caso da taxa de gestão de resíduos urbanos, são 88 os municípios sem tarifário social.



A tarifa social da água é regulada por lei, mas na prática os municípios são livres de aderirem ou não a este regime legal que data de 2017. "A introdução de um tarifário social e a determinação dos respetivos critérios de elegibilidade, procedimento de atribuição e valor da redução tarifária são uma decisão dos municípios", esclarece o regulador.



Apesar de não ser vinculativa, esta recomendação refere que "as entidades gestoras dos serviços de águas e resíduos devem incorporar uma componente social nos seus tarifários para utilizadores domésticos, com o propósito de facilitar o acesso económico aos serviços".



No entanto, e mesmo existindo partes do país onde não existem preços mais baixos para a água consumida pelas famílias mais carenciadas, a ERSAR sublinha "a adesão de alguns municípios ao regime legal da tarifa social e a crescente adequação dos tarifários praticados às recomendações" do regulador". Ainda assim, em apenas 73% dos municípios foram praticados tarifários sociais em 2021 no abastecimento de água. A cobertura desce para os 69% e 68%, respetivamente, no tratamento de águas e na gestão de resíduos.



Tal como já acontece na eletricidade e no gás, o regulador defende que a atribuição da tarifa social no setor da água deve ser automática para os utilizadores domésticos (o que não acontece hoje em dia), com base nos dados da Autoridade Tributária e da Segurança Social. A nova recomendação da ERSAR "defende uma estrutura tarifária simples e transparente, uniforme em todo o território nacional, em que o peso dos encargos anuais com cada um dos serviços, no rendimento anual disponível de referência dos agregados familiares carenciados (5.808 euros), não ultrapasse 1% por serviço".

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) quer dar um salto de gigante no número de beneficiários da tarifa social da água e resíduos, dos atuais 80 mil para cerca de 760 mil agregados familiares em Portugal. Ou seja, multiplicar quase por 10 o número de famílias carenciadas em Portugal que pagam preços mais baratos pela água que gastam em casa, pelo seu tratamento e ainda pela gestão de resíduos urbanos.Neste momento, 40% dos municípios não têm tarifário social em pelo menos um destes serviços prestados pelas entidades gestoras. "Continua a verificar-se uma grande disparidade de tarifas sociais aplicadas aos utilizadores finais e a existência de um reduzido número de beneficiários comparativamente a outros setores", como a eletricidade e o gás, por exemplo, sublinha a ERSAR numa nova recomendação emitida esta segunda-feira relativa aos tarifários sociais para os utilizadores domésticos dos serviços de água e resíduos.contrapõe que o financiamento para a tarifa social da água sai diretamente dos respetivos orçamentos municipais, lembrando que nem todos poderão ter capacidade para suportar um encargo mais pesado, com mais beneficiários, e exigindo mais verbas governamentais para fazer face à despesa.De acordo com a ERSAR, a tarifa social da água custa neste momento aos municípios nove milhões de euros por ano, sendo que com o aumento para quase 800 mil beneficiários, os encargos disparariam para 124 milhões de euros de esforço financeiro municipal. Aqui, o regulador também pede uma maior intervenção do Estado, mas lembra que em muitos municípios os subsídios já existentes de 171 milhões de euros por ano podem ser usados para cobrir a tarifa social alargada.Na prática, a entidade reguladora quer que exista o mesmo encargo mensal para os primeiros 10 m3 em todo o território nacional. Ou seja, que "todos tenham acesso pelo memo preço à mesma quantidade de água" por mês: um máximo de 14,31 euros."O total do encargo mensal suportado pelo agregado familiar carenciado com um consumo de 10 m3 não deverá ultrapassar 4,77 euros por serviço (abastecimento de água, tratamento e gestão dos resíduos urbanos), incluindo a repercussão de taxas ambientais e impostos", explica a ERSAR. No entanto, nos consumos acima dos primeiros 10 m3 deve aplicar-se o tarifário geral, "por forma a induzir a comportamentos ambientalmente sustentáveis e desincentivar o desperdício de um bem escasso e essencial como a água".Em 2021, a fatura média do utilizador final para um consumo mensal de 10 m3 de água reduziu cinco cêntimos, atingindo um valor de 25,43 euros, sendo o abastecimento de água responsável por 11,39 euros, o saneamento de águas residuais por 8,99 euros e a gestão de resíduos urbanos por 5,05 euros. Em quatro municípios não é cobrado o saneamento de águas residuais e noutros sete municípios não se paga a gestão de resíduos.