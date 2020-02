Governo diz que taxa de reciclagem de plásticos atingiu 44,3%

O Governo anunciou esta terça-feira que a taxa de reciclagem de embalagens de plástico atingiu 44,3%, com as três entidades gestoras em Portugal (Sociedade Ponto Verde, Novo Verde e Eletrão) a reciclarem 72.360 toneladas, o que compara com as 163.039 toneladas que foram declaradas no mercado.

Esta estatística avançada pelo Ministério do Ambiente contraria as conclusões a que a associação ambientalista Zero chegou tendo em conta os dados da Agência Portuguesa do Ambiente e da Sociedade Ponto Verde.

Segundo a Zero, os portugueses produziram 600 mil toneladas de plástico mas reciclaram apenas 72 mil toneladas, o que aponta para uma taxa de reciclagem de 12%. Susana Fonseca, membro da direção da associação ambientalista Zero, disse à TSF que este é "um problema grave" que precisa de ação imediata.

O Governo contraria estes números, afirmando que a Zero parte do valor total de produção de resíduos urbanos em Portugal em 2018 (4,95 milhões de toneladas aproximadamente) e considera que deste total 11,5% corresponde a plásticos. Chega assim a um total de 600 mil toneladas (bem mais do que as 163 mil referidas pelo Governo), "mas, para calcular a ‘taxa de reciclagem’, a ZERO utiliza a quantidade de embalagens de plástico recicladas".

"As duas abordagens de cálculo não se substituem, sendo que o método de cálculo da ZERO não pode ser considerado como referencial para traduzir o esforço da reciclagem de embalagens de plástico em Portugal", assinala a nota do gabinete de Matos Fernandes.

O Pacto Português para os Plásticos é apresentado esta terça-feira como um compromisso conjunto, entre cerca de 50 entidades, para atingir 100% de plástico reciclável nas embalagens até 2025.

A associação de resíduos Smart Waste apresenta na terça-feira este pacto em que pretende comprometer câmaras, empresas e universidades na redução de plásticos de uso único.

O Governo lembra que "as novas metas estabelecidas a nível comunitário para a reciclagem de resíduos de embalagens de plástico (50% até 2025) e para a recolha seletiva de garrafas de plástico (77% até 2025) colocam à maioria dos Estados-Membros, incluindo a Portugal, desafios de grande complexidade que exigem respostas integradas, que passam pela implementação de sistemas de recolha seletiva eficazes e pela promoção da participação do cidadão nesses sistemas".

"Há um caminho a percorrer e reconhecemos que todos – o governo, as instituições, os produtores, o retalho, os sistemas, as organizações não governamentais de ambiente, os cidadãos – têm de saber evoluir", acrescenta.